Титов: во втором бою Усик победит Фьюри даже более легко, чем в первом

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов поделился мнением о предстоящем реванше между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Спортсмены сразятся 21 декабря в Саудовской Аравии. В их первом противостоянии победу раздельным решением судей добыл Усик.

«Скорее всего, Усик победит даже более легко, чем в первом бою. Фьюри может заново перенастроиться, может ударить. Вот только в первом бою Фьюри попал, и очень сильно, однако Александр выдержал. Это уже говорит о многом. Если ничего неожиданного не произойдёт, то Усик победит по очкам ещё более уверенно, чем в первом поединке», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Усик провёл тренировку на водном велосипеде в открытом море: