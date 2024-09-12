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Промоутер Титов сделал прогноз на победителя боя Альварес — Берланга

Промоутер Титов сделал прогноз на победителя боя Альварес — Берланга
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Глава промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов сделал прогноз на победителя боя между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом и непобеждённым пуэрториканцем Эдгаром Берлангой.

«Берланга — тёмная лошадка. У него не было серьёзной проверки. Думаю, что бой закончится победой Канело по очкам. Возможно, близким решением, а может, что и разгромным. Может, мексиканец вообще уронит оппонента. Но победит Канело», — рассказал Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес — Эдгар Берланга
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Эдгар Берланга

Альварес — лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. Боксёр года по версии журнала The Ring.

Берланга — двукратный призёр чемпионата США среди молодёжи, многократный победитель и призёр национальных первенств среди юниоров и кадетов в любителях.

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