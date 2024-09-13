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Титов поделился ожиданиями от боя Бетербиева и Бивола

Титов поделился ожиданиями от боя Бетербиева и Бивола
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Противостояние состоится 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Если бы этот бой состоялся два-три года назад, сказал бы, что шансы 50 на 50. Сейчас дам чуть больше шансов Дмитрию, может, 55 на 45, в связи с возрастом Бетербиева. Бой в любом случае интригующий, интересный. Не думаю, что Артур сильно состарился. У него случилось не так много боёв, в которых стремительно стареешь. Хотя в любителях тоже быстро изнашиваются. Но, если всё пойдет по плану Бивола, он победит по очкам», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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