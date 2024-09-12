Дана Уайт раскрыл, что сказал ему Трамп за час до дебатов с Харрис

Президент UFC Дана Уайт рассказал о телефонном звонке от кандидата в президенты США Дональда Трампа перед его дебатами с Камалой Харрис.

«Я не видел дебатов, но вот что я вам скажу. Дональд позвонил мне за час до дебатов. Не знаю, как там всё прошло и что было. Но знаю, что он отнёсся к процессу серьёзно. Дональд сказал: «Я смотрю на это как на бой в тяжёлом весе. Я ни к кому не отношусь легкомысленно», — сказал Уайт на официальном канале UFC в YouTube.

Ранее Уайт объяснил, почему включил в число величайших бойцов в истории смешанных единоборств американку Ронду Роузи и представителя Ирландии Конора Макгрегора, который не участвовал в боях с лета 2021 года.

Материалы по теме Дана Уайт объяснил, почему включил в топ величайших бойцов Ронду Роузи и Конора Макгрегора

Аспиналл высмеял Дану Уайта и Джона Джонса: