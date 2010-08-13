Паипхароб Кокьетгим защитил титулы WBO Asia Pacific и PABA
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13 августа в Таиланде состоялось боксёрское шоу, в рамках которогоПаипхароб Кокьетгим (7-0-0, 6 КО) проводил защиту титулов WBO Asia Pacific и PABA в первом наилегчайшем весе в бою против Эрика Диаса Сирегара (14-11-4, 4 КО). Бой был рассчитан на двенадцать раундов, однако завершился досрочно. В третьем раунде рефери остановил бой и зафиксировал победу Кокьетгима техническим нокаутом.
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