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Президент UFC Дана Уайт прояснил отношение к Саулю Альваресу

Президент UFC Дана Уайт прояснил отношение к Саулю Альваресу
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о чемпионе мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканце Сауле Альваресе.

«Я говорил это миллион раз, я уважаю Канело. Мне нравится Канело. Я встречался с ним, он хороший парень», — приводит слова Уайта FOX Sports Australia.

Напомним, в последнем поединке Альварес встречался с соотечественником Хайме Мунгией. Их бой проходил в ночь с 4 на 5 мая мск и завершился победой Сауля единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-113). Мунгия потерпел первое поражение в карьере. В общей сложности за время профессиональной карьеры Канело провёл 65 поединков, в которых одержал 61 победу (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.

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