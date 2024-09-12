«Бой с Умаром Нурмагомедовым — выгодный для всех». Усман — о словах Двалишвили

37-летний американский боец смешанных боевых искусств нигерийского происхождения, выступающий под эгидой UFC, Камару Усман не согласился со словами Мераба Двалишвили про Умара Нурмагомедова.

«Вот что я скажу тебе, Мераб. Если по милости божьей ты станешь чемпионом, то должен понимать, что как чемпиону тебе следует использовать этот пояс, эту позицию, чтобы накопить как можно больше прибыли в это время, потому что время никого не щадит и не ждёт.

В какой-то момент мы состаримся, мы изменимся, и пояс перейдёт в другие руки, появятся новые чемпионы, даже если уходишь на пенсию в статусе чемпиона, всё равно будет новый обладатель титула, поэтому задача и цель состоят в том, чтобы выжать как можно больше, пока находишься в таком статусе. Мы не можем отрицать, что бой между тобой, Мераб, и Умаром Нурмагомедовым — выгодный для всех, чем, например, с Дейвисоном Фигейреду, хотя Фигейреду, думаю, по-прежнему остаётся громким именем», — приводит слова Усмана издание MMA News.

Чемпион UFC в легчайшем весе О’Мэлли будет защищать пояс в поединке с первым номером рейтинга Мерабом Двалишвили на турнире UFC 306, который пройдёт в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.