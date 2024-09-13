Титов: хочу провести в России бой Бенавидеса с победителем боя Бивол — Бетербиев

Глава промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил, что хочет провести в России бой Дэвида Бенавидеса с победителем боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Я очень хотел провести бой между Биволом и Бетербиевым. Такая идея появилась ещё несколько лет назал, мы даже вели переговоры. Но тогда произошли всем известные события и всё прекратилось. А потом рыночная стоимость данных боксёров возросла так сильно, что сейчас мы это уже не потянули бы.

Варианты всё равно потом будут. Ведь Бивол ещё пять-шесть лет сможет боксировать, Бетербиев поменьше, но тоже пару лет может драться. Например, победитель боя Бивол — Бетербиев ведь наверняка подерётся с Бенавидесом. Было бы очень интересно провести это в России. Теоретически это реально, вполне», — рассказал Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.