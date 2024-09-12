«Три против одного». Дана Уайт высказался о дебатах Трампа и Харрис

Глава UFC Дана Уайт поделился мнением о недавних дебатах между кандидатами на должность президента США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

«Это были дебаты трёх против одного. Ему противостояло сразу трое. Давал ли я советы Трампу? Я оставлю это между нами», — сказал Уайт на официальном канале UFC в YouTube.

После дебатов Трамп также заявлял, что на них ему противостояли сразу трое.

Ранее Уайт в очередной раз высказался о сроках возвращения бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Макгрегор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье. В том противостоянии ирландец сломал ногу.

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