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Промоутер Титов: в боксе больших звёзд даже больше, чем в смешанных единоборствах

Промоутер Титов: в боксе больших звёзд даже больше, чем в смешанных единоборствах
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Глава промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил, что в боксе присутствует большое количество звёзд, превосходящее количество таковых в смешанных единоборствах.

«В боксе больших звёзд даже больше, чем в смешанных единоборствах. Но в UFC сильнейшие встречаются с сильнейшими, отсюда и такой большой интерес. Если в боксе между собой будут драться сильнейшие, это будет громадный успех. Возьмите любой дивизион и сведите между собой восемь боксёров по олимпийской системе. А если ещё и сократить количество весовых категорий? Как это было в середине прошлого века. Это будет потрясающе», — рассказал Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Ранее Титов сделал прогноз на поединок Канело Альвареса и Эдгара Берланги.

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