Российский промоутер объяснил, почему в боксе большие паузы между боями

Глава промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов объяснил, почему в боксе большие паузы между боями.

«Здесь много факторов, но с главной причиной что-то сделать очень сложно. Просто в боксе поединки рассчитаны на 10-12 раундов по три минуты, разница по времени между нокаутом в первом раунде и боем, который прошёл всю дистанцию, очень большая. UFC проще, там большинство боёв идут только три раунда по пять минут, некоторые бои — пять раундов.

Если боксёрский бой заканчивается в первом-втором раунде, понятно, что перед следующим боем перерыв в любом случае будет около часа. Следующие боксёры же ещё не готовы, телевидение тоже не может свои сроки передвигать. Другое дело, когда перерывы длятся по полтора-два часа — это уже проблема, которую можно и нужно решать», — сказал Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.