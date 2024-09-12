«65-0 в ММА, такой доминирующей семьи ещё не было». Мендес — о Хабибе и его братьях

Американский тренер Хавьер Мендес, работающий с российским чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым, разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. На снимке он стоит вместе с Хабибом Нурмагомедовым и его двоюродным братом Умаром.

«Позади нас младший двоюродный брат Усман Нурмагомедов. В сочетании у них рекорд в ММА 65-0. Никогда в истории смешанных единоборств не было такой доминирующей семьи с таким рекордом», — написал Мендес.

Фото: Из личного архива Хавьера Мендеса

Ранее экс-претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Брайан Ортега рассказал, что был готов подраться на коротком уведомлении с Хабибом на турнире UFC 223.

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