Популярный рестлер рассказал о вреде применения бытовых предметов на ринге на примере AEW

53-летний популярный американский рестлер и радиоведущий Булли Рэй раскритиковал федерацию реслинга All Elite Wrestling (AEW), созданную совладельцем футбольного клуба «Фулхэм» Тони Ханом, за опасный спот (яркий приём/действие) с мусорным пакетом во время турнира All Out 2024 между Джоном Моксли и Брайаном Дэниелсоном. В ходе нападения на Дэниелсона Моксли надел пластиковый пакет на голову Брайана и стал того душить.

Моксли — слева, Дэниелсон — справа Фото: Getty Images

«Первое, что пришло мне на ум, — это матч Терри Фанка и Рика Флэра в 1989 году. Почему они не задумались сами об этом? Потому что Терри Фанк и Рик Флэр, насколько мне известно, были первыми и последними до этого людьми, которые применили мусорный пакет. Это было чертовски жестоко.

Винс [Макмэн. Создатель промоушена WWE] не хотел, чтобы использовалось какое-либо оружие, которое используется в каждом доме повсеместно. Винс не хотел, чтобы ребёнок мог смотреть Monday Night Raw или Smackdown [два главных еженедельных шоу WWE] или любую другую программу WWE и видеть, как они используют оружие, которое можно спокойно найти в своём доме и применить его против своего брата, сестры или кого-то в школе.

Итак, можно спокойно представить кого-то, кто разрешил бы своим детям смотреть AEW, говорящего: «Я расстроен, потому что мой 10-летний ребёнок увидел применение пластикового пакета на ринге, а затем сразу же пошёл на кухню, взял пакет и надел его на голову своего брата», — приводит слова Булли Рэя издание Wrestling Inc.

