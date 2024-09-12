Шон О'Мэлли предположил, сколько больших боёв осталось у Макгрегора

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли поделился мнением об ирландском бойце смешанных единоборств (ММА) бывшем чемпионе промоушена в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.

«Думаю, у Конора впереди ещё один важный бой. Большой вопрос заключается в том, сможет ли он вернуться и победить Майкла Чендлера. Но, как я уже сказал, впереди у него ещё один важный бой. Однако если он выйдет и проиграет следующий поединок, это же будет уже шестое поражение подряд? Ну или что-то в этом роде», — сказал О'Мэлли на пресс-конференции.

Ранее О'Мэлли ответил, при каком условии он сможет затмить Макгрегора и стать самой большой звездой UFC.

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