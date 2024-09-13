Дана Уайт назвал свой самый успешный бизнес. Это не UFC

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о своей лиге пощёчин Power Slap. Организация получила лицензию со стороны Атлетической комиссии штата Невада (США).

«Power Slap — самый успешный бизнес, в котором я когда-либо участвовал за столь короткий промежуток времени. За 19 месяцев у нас появилось 17 млн подписчиков. Мы можем похвастаться одними из самых популярных видеороликов в социальных сетях на тему спорта. У нас больше спонсоров, чем было у UFC за последние 10 лет. И что самое странное, многие говорят всё то же самое, что говорили об UFC, когда мы начинали. Буквально то же самое», — приводит слова Уайта Time.

Ранее Дана поделился мнением о недавних дебатах между кандидатами на должность президента США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

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