«Мераб — машина, и выдержит удары». Мухаммад — назвал фаворита боя О'Мэлли — Двалишвили

36-летний американский боец смешанных единоборств палестинского происхождения и чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад объяснил, кого считает фаворитом в бою за титул чемпиона в легчайшем весе между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили.

«Если бы вы спросили меня, может быть, месяц назад, я бы сказал, что О'Мэлли будет бороться, а Мераб находится на другом уровне борьбы. Особенно в его последнем бою, когда он победил Сехудо так, как он это сделал… но я изменил мнение — в этом бою я выбираю О'Мэлли. Думаю, что он прекрасный ударник; он так хорош в боковом движении. Мераб много раз пропускал удары во многих боях. Он — машина, поэтому он выдержит эти удары, но я просто думаю, что О'Мэлли бьёт иначе, чем кто-либо, с кем он дрался.

У него такая уверенность после того, как он нокаутировал Алджо [Алджамейна Стерлинга], который, на мой взгляд, имеет лучшую ударную способность, чем Мераб. Двалишвили очень дикий, когда вбегает, и даже с его тейкдаунами он жертвует защитой только для того, чтобы выстрелить и схватить вас. Как только он схватит тебя, это будет долгая ночь, но думаю, что О'Мэлли тренировался для этих движений. Он знает, как сделать этот нужный шаг назад. Мне кажется, я вижу, как Мераб во что-то врезается и уходит в нокаут», — приводит слова Мухаммада издание MMA News.

Чемпион UFC в легчайшем весе О’Мэлли будет защищать пояс в поединке с первым номером рейтинга Мерабом Двалишвили на турнире UFC 306, который пройдёт в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.