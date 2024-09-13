Дана Уайт ответил, каким должен быть настоящий мужчина

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос, что значит быть настоящим мужчиной.

«Могу ответить на этот вопрос. Я являюсь руководителем компании. Я лидер этой компании. Я тот, кто подаёт пример. Я определённо забочусь о своих людях. На каждой рождественской вечеринке я вставал и говорил: «Люблю вас, ребята. Вы лучшие». UFC – это ракета, которая летит к успеху. Мы не уволили ни одного сотрудника и боролись с COVID. Мы сделали это вместе. Мы стали намного сильнее как компания.

Кроме того, я считаю, что все эти разговоры о психическом здоровье мужчин — это дерьмо, которое я терпеть не могу. Жизнь трудна. Это отравительный страшный мир. Он не идеален. У всех нас бывают плохие и хорошие дни. Но я верю, что настоящий мужчина должен смириться с этим. Обычно многие полагаются на тебя: жена, дети, возможно, другие члены семьи. Если ты управляешь бизнесом, на тебя полагаются твои сотрудники. Да, у мужчин нет времени заботиться о психическом здоровье. Ты же мужик! Вставай, надевай свои паршивые ботинки, выходи на улицу и будь мужчиной», — приводит слова Уайта Time.

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