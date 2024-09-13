«Ни при каких условиях». Дана Уайт ответил, чего никогда не сделает с женщинами

Президент промоушена UFC Дана Уайт рассказал о своих взаимоотношениях с женщинами.
«Я из тех парней, которые открывают чёртову дверь перед женщинами. И нет, я не стану делить счёт 50 на 50, никогда, ни при каких условиях. Такой уж я. Это не связано с политикой. Однако я стал таким. Не знаю, как я к этому пришёл, но я такой, какой есть», — приводит слова Уайта издание Time.
Дана Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, ранее Дана неоднократно подвергался критике от некоторых бойцов, заявлявших, что они могли бы зарабатывать больше в промоушене, а нынешние гонорары являются заниженными.
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