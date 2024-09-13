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«Мераб — тупой». Шон О'Мэлли прокомментировал предстоящий бой с Двалишвили на UFC 306

«Мераб — тупой». Шон О'Мэлли прокомментировал предстоящий бой с Двалишвили на UFC 306
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории американский боец Шон О'Мэлли дал комментарий по предстоящему титульному поединку с представителем Грузии Мерабом Двалишвили, который состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 306.

«Я рад вернуться в Лас-Вегас. Чувствую себя отлично. Мераб – тупой. И вы увидите это в субботу ночью. Я думаю, этот парень упадёт первым», — сказал Шон О’Мэлли на пресс-конференции перед турниром UFC 306.

Вечер смешанных единоборств UFC 306 пройдёт в ночь с 14 на 15 сентября мск в спортивном комплексе «Сфера» в американском Лас-Вегасе. Главным боем мероприятия станет защита чемпионского титула в легчайшей весовой категории, которую Шон О'Мэлли проведёт против Мераба Двалишвили.

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