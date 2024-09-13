Мераб Двалишвили высказался о предстоящем титульном бое с Шоном О'Мэлли на UFC 306

Претендент на чемпионский титул UFC в легчайшей весовой категории грузинский боец Мераб Двалишвили дал комментарий по поводу предстоящего титульного поединка с американцем Шоном О'Мэлли, который состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 306.

«Мечта становится реальностью. Я бьюсь за пояс, дерусь с Шоном О’Мэлли. Этот парень выбрал меня. Я знаю, что я могу это сделать. Знаю, что могу побить этого парня. Я работал для этого не покладая рук. Спасибо UFC, я готов. Постараюсь быть хорошим парнем. Я чувствую поддержку, я в полном порядке. Я стану чемпионом. Это очередной шаг для меня, я готов ко всему», — сказал Мераб Двалишвили на пресс-конференции перед турниром UFC 306.

Вечер смешанных единоборств UFC 306 пройдёт в ночь с 14 на 15 сентября мск в спортивном комплексе «Сфера» в американском Лас-Вегасе. Главным боем мероприятия станет защита чемпионского титула в легчайшей весовой категории, которую Шон О'Мэлли проведёт против Мераба Двалишвили.