«Пояс останется в Мексике». Грассо — о третьем бое с Шевченко на UFC 306

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканка Алекса Грассо высказалась о предстоящем третьем бое с представительницей Кыргызстана Валентиной Шевченко на турнире UFC 306.

«Я буду биться за Мексику. Каждый человек в этой стране меня поддерживает. Я чувствую себя просто великолепно. Пояс останется в Мексике», — сказала Грассо на пресс-конференции.

Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. Реванш между девушками состоялся в сентябре 2023 года, но завершился ничьей раздельным решением судей.

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