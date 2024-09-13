Шевченко — о третьем бое с Грассо: это будет славная битва

Экс-чемпионка UFC в минимальном весе (до 57 кг) представительница Кыргызстана Валентина Шевченко прокомментировала предстоящий бой с мексиканкой Алексой Грассо на турнире UFC 306.

«Третий бой – особенный. Особенно если учесть результат предыдущего боя. Я чувствую невероятную атмосферу и огромную мотивацию. Это будет славная битва, независимо от того, кого вы поддерживаете. Давайте сделаем незабываемое событие», — сказала Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. Реванш между девушками состоялся в сентябре 2023 года, но завершился ничьей раздельным решением судей.

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