«Предпосылки есть». Пётр Ян поделился мнением о возвращении Макгрегора

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян высказал мнение по поводу возможности возвращения в октагон 36-летнего ирландского экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.

«Конор уже давно готовится, скажем так, есть предпосылки по его возвращению. Я думаю, что да, он же там хочет подраться с Чендлером. Я думаю, что всё возможно», — приводит слова Петра Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Свой последний бой Конор Макгрегор провёл в июле 2021 года, уступив Дастину Порье техническим нокаутом по причине перелома ноги. После этого ирландец неоднократно заявлял о будущем возвращении в профессиональные бои, но пока его так и не случилось. С декабря 2022 года Макгрегор отсутствует в рейтинге UFC.