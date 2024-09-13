Шакур Стивенсон получил травму и не выступит в карде турнира Бивол — Бетербиев

27-летний американский боксёр-профессионал, выступающий в полулёгкой, второй полулёгкой и лёгкой весовых категориях, Шакур Стивенсон получил травму во время спарринга, из-за которой вернётся на ринг только в 2025 году. Шакур не примет участия в соглавном бою с валлийским спортсменом Джо Кардиной.

Журналист ESPN Майк Копингер выложил видео со спарринга, на котором видно, как Стивенсон наносит удар по корпусу партнёра и падает на ринг от боли в руке.

Бой Стивенсон — Кардина должен был состояться 12 октября. Шакур должен был защищать титул чемпиона WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) против бывшего чемпиона во втором полулёгком весе (до 59 кг) британца Джо Кордины (17-1, 9 KO).

В главном бою вечера встретятся россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.