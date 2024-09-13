Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили: дата и время боя, где смотреть

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) в главном бою турнира UFC 306 чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) Шон О’Мэлли проведёт вторую защиту титула. Соперником американца станет первый номер рейтинга в легчайшем весе — грузин Мераб Двалишвили.

Поединок О'Мэлли и Двалишвили начнётся в районе 7:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!» Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:30 мск, бои основного карда начнутся в 5:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее О'Мэлли поделился мнением об ирландском бойце смешанных единоборств (ММА) бывшем чемпионе промоушена в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.