Алекса Грассо — Валентина Шевченко: дата и время боя, где смотреть

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. В соглавном событии турнира состоится женский титульный бой, в котором 31-летняя мексиканская чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо будет защищать титул в поединке с 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Валентиной Шевченко.

Поединок Грассо — Шевченко начнётся примерно в 6:30 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!» Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:30 мск, бои основного карда начнутся в 5:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. Реванш между девушками состоялся в сентябре 2023 года, но завершился ничьей раздельным решением судей.