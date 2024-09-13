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Состоялась битва взглядов Алексы Грассо и Валентины Шевченко

Состоялась битва взглядов Алексы Грассо и Валентины Шевченко
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В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. В соглавном событии турнира состоится женский титульный бой, в котором 31-летняя мексиканская чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо будет защищать титул в поединке с 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Валентиной Шевченко.

В преддверии начала турнира состоялась битва взглядов между двумя спортсменками.

Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. Реванш между девушками состоялся в сентябре 2023 года, но завершился ничьей раздельным решением судей.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Алекса Грассо — Валентина Шевченко
15 сентября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Алекса Грассо
Не началось
Валентина Шевченко
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