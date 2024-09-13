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Битва взглядов Шона О'Мэлли и Мераба Двалишвили

Битва взглядов Шона О'Мэлли и Мераба Двалишвили
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) в главном бою турнира UFC 306 чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) Шон О’Мэлли проведёт вторую защиту титула. Соперником американца станет первый номер рейтинга в легчайшем весе — грузин Мераб Двалишвили.

В преддверии турнира состоялся стердаун между О'Мэлли и Двалишвили.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:30 мск, бои основного карда начнутся в 5:00 мск.

В своей первой титульной защите О'Мэлли победил Марлона Веру. Бой продлился пять раундов и завершился победой О'Мэлли единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-44.

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