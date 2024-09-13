Сауль Альварес — Эдгар Берланга: дата и время боя, где смотреть

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится большой вечер профессионального бокса, который возглавит одна из самых ярких звёзд этого вида спорта — Сауль Альварес. Канело будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе, а его соперником станет Эдгар Берланга.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Ориентировочное время начала поединка — 6:30 мск.

Изначально на кону в этом поединке должно было стоять звание абсолютного чемпиона дивизиона, но Альвареса лишили пояса IBF.

Саулю Альваресу 34 года. Мексиканец начал выступать во втором среднем весе в 2018 году, в 2020-м окончательно перебрался в дивизион. В декабре 2021 года Альварес стал абсолютным чемпионом, досрочно остановив американца Калеба Планта, после чего провёл четыре защиты. В 2024 году оставил титул IBF, отказавшись от обязательной защиты.