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Сауль Альварес — Эдгар Берланга: дата и время боя, где смотреть

Сауль Альварес — Эдгар Берланга: дата и время боя, где смотреть
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится большой вечер профессионального бокса, который возглавит одна из самых ярких звёзд этого вида спорта — Сауль Альварес. Канело будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе, а его соперником станет Эдгар Берланга.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Ориентировочное время начала поединка — 6:30 мск.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес — Эдгар Берланга
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Эдгар Берланга

Изначально на кону в этом поединке должно было стоять звание абсолютного чемпиона дивизиона, но Альвареса лишили пояса IBF.

Саулю Альваресу 34 года. Мексиканец начал выступать во втором среднем весе в 2018 году, в 2020-м окончательно перебрался в дивизион. В декабре 2021 года Альварес стал абсолютным чемпионом, досрочно остановив американца Калеба Планта, после чего провёл четыре защиты. В 2024 году оставил титул IBF, отказавшись от обязательной защиты.

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