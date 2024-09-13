Джо Джойс дал прогноз на бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа

38-летний английский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории, и член ордена Британской империи Джо Джойс сделал прогноз на поединок своих звёздных соотечественников Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

«В их поединке слишком много различных факторов, которые могут оказать влияние. Я, если честно, просто в предвкушении. Я даже не могу сказать, кто первый попадёт и пойдёт в атаку. Они проделали большой путь. Так что буду заинтригованно ждать, кто выйдет победителем.

Тут также многое зависит от действий Джошуа. Будет ли он постоянно работать джебом и двигаться? Будет ли Дюбуа сокращать дистанцию? Или их бой будет поединком ярких вспышек? У них обоих отличные тренеры для красивого боя. Дюбуа — моложе и, скорее всего, побыстрее. Джоуша опытный и, возможно, мощнее бьёт. Пускай победит лучший», — сказал Джойс.

Напомним, бой между Джошуа и Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне, где возглавит большой вечер бокса.