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«Аль аш-Шейх реинвестирует в бокс, а остальные — берут». Уайт — о влиянии Турки на бокс

«Аль аш-Шейх реинвестирует в бокс, а остальные — берут». Уайт — о влиянии Турки на бокс
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Президент и генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о Турки Аль аш-Шейхе, председателе Главного управления развлечений Саудовской Аравии, в преддверии их совместной работы, в выходные, посвящённые Дню независимости Мексики.

«Когда вы посмотрите на то, что сделал Турки Аль аш-Шейх, то поймёте, что потребовались деньги Саудовской Аравии, чтобы провести бои, о которых вы никогда не думали и только мечтали. Это первый человек, который снова инвестирует в бокс. Все остальные лишь забирают с этого деньги, не вкладываясь вновь.

Это похоже на распродажу каждый раз, когда промоутеры устраивают какое-то мероприятие. «Давайте возьмём как можно больше денег и сбежим». А Турки на самом деле реинвестирует в спорт, и мне это интересно», — приводит слова Уайта издание Boxing Scene.

На соседних аренах Лас-Вегаса «Сфера» и T-Mobile Arenа состоятся шоу UFC 306 и боксёрский поединок между Саулем «Канело» Альваресом и Эдгаром Берлангой.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес — Эдгар Берланга
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Эдгар Берланга
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