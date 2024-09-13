ACA ведёт переговоры по организации боя Вартанян — Раисов

ACA ведет переговоры по организации реванша между победителем Гран-при ACA Эдуардом Вартаняном и Юсуфом Раисовым, о чём заявил вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

«Уверен, этот бой можно назвать самым ожидаемым и мощным событием в ММА. Вартанян — победитель Гран-при и победитель премии «Боец года». Оба спортсмена дали своё принципиальное согласие на поединок в полусредней весовой категории. Потенциальный реванш может пройти на завершающем год турнире ACA 182 в Москве 14 декабря», — приводит слова Бадаева пресс-служба АСА.

Российские бойцы Эдуард Вартанян и Юсуф Раисов встречались в ноябре 2022 года в полуфинале Гран-при ACA в лёгком весе. Тогда Вартанян одержал досрочную победу над Раисовым. В июне 2023 года он выиграл восьмёрку, одержав победу над Артёмом Резниковым.