Ярослав Амосов объявил об уходе из Bellator

31-летний украинский боец смешанных боевых искусств, представитель полусредней весовой категории Ярослав Амосов объявил об уходе из промоушена Bellator.

«Друзья, мой контракт с Bellator закончился. Это были незабываемые шесть лет. Время, которое навсегда останется в моём сердце. Всем спасибо, скоро я сообщу о своих следующих действиях! Я готов к новому этапу. Впереди новые горизонты и вершины.

Р.Ѕ. История не заканчивается, она лишь меняет направление. До встречи в октагоне», — написал Амосов в социальных сетях.

Ожидается, что Амосов подпишет контракт с промоушеном UFC.

В ноябре 2023 года Амосов потерпел своё первое поражение в Bellator. В Чикаго на турнире Bellator 301 Ярослав нокаутом в третьем раунде проиграл ямайцу Джейсону Джексону. До этого поединка Ярослав выиграл все 27 боёв, в которых принимал участие.