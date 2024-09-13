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Бывший чемпион UFC сделал прогноз на бой Шона О'Мэлли и Мераба Двалишвили

Бывший чемпион UFC сделал прогноз на бой Шона О'Мэлли и Мераба Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй сделал прогноз на поединок за титул в легчайшем весе между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили.

«Я немного удивлён такими коэффициентами ставок на их бой. Меня всегда поражает, когда чемпион оказывается аутсайдером. У Мераба отличное кардио, отличный прессинг, он отличный боец. Но одна дыра в его бою, которую мы видим снова и снова, заключается в том, что он пропускает удары…

Если и есть один парень в легчайшем весе, которому вы не хотите попасться на ошибке, так это Шон [О'Мэлли]. Многие парни дразнят Шона тем, что он худой, долговязый, длинный и выглядит хрупким… он такой, какой есть. Шон так себя ведёт, и нельзя отнять того, что этот парень умеет драться. Он может ломать и нокаутировать людей… я верю в этот бой, я выберу фаворитом Шона. Никакого неуважения к Мерабу, он великолепен везде… но, чувак, если ты совершаешь ошибки, если Шон поймает тебя и прочувствует, что ты в чём-то слаб, то найдёт шанс, чтобы тебя унизить. Вот и всё», — приводит слова Холлоуэя издание BJ Penn.

Ранее Белал Мухаммад сделал свой прогноз.

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15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили
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