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Джастин Гэтжи назвал своих потенциальных оппонентов для возвращения в UFC

Джастин Гэтжи назвал своих потенциальных оппонентов для возвращения в UFC
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35-летний американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, и бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи перечислил своих потенциальных соперников для возвращения в октагон.

«Думаю, мой фаворит — это Дэн Хукер. У меня есть целый список, с кем бы я хотел сразиться. Хукер, конечно, первый. Дальше — Чарльз Оливейра, Дастин Порье и Александр Волкановски. Эти четыре человека в списке и сделают для меня то, что мне необходимо», — сказал Гэтжи.

В активе Джастина Гэтжи 25 побед и пять поражений. В UFC Гэтжи дебютировал на турнире The Ultimate Fighter: Redemption Finale, который состоялся 7 июля 2017 года. Тогда его соперником был Майкл Джонсон, которого Джастин победил нокаутом во втором раунде.

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