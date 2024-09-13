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Эрисланди Лара не планирует заканчивать боксёрскую карьеру

Эрисланди Лара не планирует заканчивать боксёрскую карьеру
Эрисланди Лара
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41-летний чемпион мира по версии WBA в средней весовой категории кубинец Эрисланди Лара не планирует заканчивать боксёрскую карьеру в ближайшее время. Об этом в своём интервью BoxingScene рассказал тренер кубинца Исмаэль Салас.

«Он словно наоборот помолодел в последние годы. С каждой тренировочной неделей он становится всё лучше и лучше.

Первый признак того, что боксёр стареет — у него начинают хуже работать ноги, и у него начинаются проблемы с координацией. Но ничего подобного за Эрисланди я не замечал пока.

Мы разговаривали с ним о его будущем после бойцовской карьеры, и он сказал, что планирует оставаться в боксе в какой-то другой роли, но пока он полностью сосредоточен на боях», — сказал Салас.

Напомним, Лара в предстоящие выходные проведёт бой против экс-чемпиона мира Дэнни Гарсии в андеркарде у Сауля Альвареса и Эдгара Берланги в Лас-Вегасе.

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