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Лиам Смит и Джош Келли обменялись комментариями перед боем

Лиам Смит и Джош Келли обменялись комментариями перед боем
Лиам Смит — Джош Келли
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе 36-летний британец Лиам Смит и действующий обладатель титула WBO International в этом весе, его 30-летний соотечественник Джош Келли обменялись комментариями перед поединком, который состоится уже 21 сентября в Лондоне.

Лиам Смит: «Наш бой пройдёт в среднем весе, и Джош никогда не выступал в этом дивизионе раньше, он уступает мне в габаритах, несмотря на то что у нас практически одинаковый рост. Вспомните его бой против Аванесяна, он даже от него упал в нокаут, а теперь представьте что будет, если он пропустит удар от меня».

Джош Келли: «Лиам критикует меня за бой против Давида Аванесяна и судит обо мне именно по этому поединку, хотя после этого я пять раз выходил в ринг и во всех боях одержал победы. 21-го числа он получит ответ на все свои вопросы».

Напомним, главным событием боксёрского вечера 21 сентября в Лондоне станет бой за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе между его действующим обладателем Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.

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