Норма Дюмон назвала фаворита поединка Пеннингтон — Пенья

Боец женского легчайшего дивизиона UFC бразильянка Норма Дюмон дала свой прогноз на предстоящий титульный бой в этом дивизионе между действующей чемпионкой Ракель Пеннингтон и экс-чемпионкой в этом весе Джулианной Пеньей.

«Я думаю, Пеннингтон победит в этом бою, потому что она более жёсткая, чем Джулианна, кроме того, у Пеньи был серьёзный простой в выступлениях.

Победительница боя между Кайлой Харрисон и Кетлен Виейрой на UFC 307, думаю, будет следующей соперницей Ракель, потому что руководство активно продвигает сейчас Кайлу. Она имеет только одну победу над Холли Холм, и, конечно, это немного диковато слышать, что после второго боя она уже получит титульник. Но она американка, она олимпийская чемпионка, и мы знаем, как работает эта игра», — приводит слова Дюмон MMAFighting.

Напомним, Пеннингтон и Пенья проведут бой между собой на турнире UFC 307, который состоится 5 октября в США. А главным событием этого шоу станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры против Халила Раунтри.