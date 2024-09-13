Артур Бетербиев находится на финальной стадии подготовки к бою с Дмитрием Биволом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории россиянин Артур Бетербиев на своей странице в социальных сетях объявил о старте финальной стадии подготовки к бою против обладателя чемпионского титула по версии WBA в этом весе Дмитрия Бивола, который запланирован на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Начинаем финальную подготовку. Ровно месяц до боя», — написал Бетербиев.

Напомним, Бетербиев свой предыдущий поединок проводил в январе этого года в Канаде против британца Каллума Смита, которого одолел техническим нокаутом в седьмом раунде. Что касается Бивола, то он последний раз выходил в ринг в июне текущего года и победил там техническим нокаутом в шестом раунде ливийского боксёра Малика Зинада.