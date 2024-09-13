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Артур Бетербиев находится на финальной стадии подготовки к бою с Дмитрием Биволом

Артур Бетербиев находится на финальной стадии подготовки к бою с Дмитрием Биволом
Артур Бетербиев
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории россиянин Артур Бетербиев на своей странице в социальных сетях объявил о старте финальной стадии подготовки к бою против обладателя чемпионского титула по версии WBA в этом весе Дмитрия Бивола, который запланирован на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Начинаем финальную подготовку. Ровно месяц до боя», — написал Бетербиев.

Напомним, Бетербиев свой предыдущий поединок проводил в январе этого года в Канаде против британца Каллума Смита, которого одолел техническим нокаутом в седьмом раунде. Что касается Бивола, то он последний раз выходил в ринг в июне текущего года и победил там техническим нокаутом в шестом раунде ливийского боксёра Малика Зинада.

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