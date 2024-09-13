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Всеволод Шумков проведёт титульный бой 28 сентября в Баку

Всеволод Шумков проведёт титульный бой 28 сентября в Баку
Всеволод Шумков
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Чемпион Европы – 2024, бронзовый призёр чемпионата мира – 2023, трёхкратный чемпион России Всеволод Шумков проведёт бой 28 сентября в Баку, где в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA» сразится за титул чемпиона IBA в весовой категории до 57 кг с узбекским боксёром, чемпионом мира среди любителей 2019 года Миразизбеком Мирзахалиловым.

Напомним, на данный момент Шумков провёл лишь один официальный поединок на профессиональном ринге. В ноябре 2023 года Шумков одержал досрочную победу над Гариком Геворкяном на одном из боксёрских шоу от промоутерской компании RCC Boxing Promotions, с которой имеет контракт.

Также стоит отметить, что в феврале этого года Шумков также успел провести претендентский бой за пояс IBA, одолев кубинца Сайделя Хорту.

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