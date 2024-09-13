UFC 306: Алекса Грассо и Валентина Шевченко сделали вес

Только что в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников соглавного события завтрашнего турнира UFC 306, где чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо сразится с экс-обладательницей этого пояса Валентиной Шевченко.

Обе спортсменки без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Алекса Грассо — 56,25 кг;

Валентина Шевченко — 56,7 кг.

Напомним, Грассо и Шевченко уже дважды встречались в октагоне. В первом бою (в марте 2023 года) победу удушающим приёмом в пятом раунде одержала Грассо, а затем во втором поединке (в сентябре 2023 года) была зафиксирована ничья.