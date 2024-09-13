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UFC 306: Алекса Грассо и Валентина Шевченко сделали вес

UFC 306: Алекса Грассо и Валентина Шевченко сделали вес
Валентина Шевченко
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Только что в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников соглавного события завтрашнего турнира UFC 306, где чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Алекса Грассо сразится с экс-обладательницей этого пояса Валентиной Шевченко.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Алекса Грассо — Валентина Шевченко
15 сентября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Алекса Грассо
Не началось
Валентина Шевченко

Обе спортсменки без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Алекса Грассо — 56,25 кг;
Валентина Шевченко — 56,7 кг.

Напомним, Грассо и Шевченко уже дважды встречались в октагоне. В первом бою (в марте 2023 года) победу удушающим приёмом в пятом раунде одержала Грассо, а затем во втором поединке (в сентябре 2023 года) была зафиксирована ничья.

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