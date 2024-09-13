UFC 306: результаты взвешивания Мераба Двалишвили и Шона О'Мэлли

Только что в Лас-Вегасе (США) прошла официальная процедура взвешивания участников главного события турнира UFC 306, где чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли проведёт защиту своего пояса от посягательств грузинского претендента Мераба Двалишвили.

Оба бойца успешно уложились в лимит допустимого веса. Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:

Шон О’Мэлли — 61,23 кг;

Мераб Двалишвили — 60,78 кг.

Напомним О'Мэлли будет проводить уже вторую защиту своего пояса. Предыдущий раз он проводил бой в марте этого года, где он одержал победу единогласным решением судей над Марлоном Верой.

Что касается Двалишвили, то он находится на победной серии из 10 поединков и в случае победы над О'Мэлли может стать первым в истории чемпионом UFC из Грузии.