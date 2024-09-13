Результаты взвешивания участников турнира UFC 306

Только что в Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания всех участников турнира UFC 306, где главным событием шоу станет бой чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли против Мераба Двалишвили.
Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:
Шон О'Мэлли (61,23 кг) — Мераб Двалишвили (60,78 кг)
(титульный бой в легчайшем весе);
Алекса Грассо (56,24 кг) — Валентина Шевченко (56,69 кг)
(титульный бой в женском наилегчайшем весе);
Брайан Ортега (66,22 кг) — Диего Лопес (66,22 кг);
Даниэль Целльхубер (70,3 кг) — Эстебан Рибович (70,3 кг);
Рональдо Родригес (56,69 кг) — Оде Осборн (56,69 кг);
Ирене Альдана (61,68 кг) — Норма Дюмон Виана (61,68 кг);
Мануэль Торрес (70,76 кг) — Игнасио Бахамондес (70,76 кг);
Ясмин Хауреги (52,16 кг) — Кетлен Соуза (52,16 кг);
Эдгар Чайрес (56,92 кг) — Джошуа Ван (56,92 кг);
Рауль Росас-мл. (61,68 кг) — Аожи Цилэн (61,68 кг).