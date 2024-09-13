Результаты взвешивания участников турнира UFC 306

Только что в Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания всех участников турнира UFC 306, где главным событием шоу станет бой чемпиона в легчайшем весе Шона О'Мэлли против Мераба Двалишвили.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:

Шон О'Мэлли (61,23 кг) — Мераб Двалишвили (60,78 кг)

(титульный бой в легчайшем весе);

Алекса Грассо (56,24 кг) — Валентина Шевченко (56,69 кг)

(титульный бой в женском наилегчайшем весе);

Брайан Ортега (66,22 кг) — Диего Лопес (66,22 кг);

Даниэль Целльхубер (70,3 кг) — Эстебан Рибович (70,3 кг);

Рональдо Родригес (56,69 кг) — Оде Осборн (56,69 кг);

Ирене Альдана (61,68 кг) — Норма Дюмон Виана (61,68 кг);

Мануэль Торрес (70,76 кг) — Игнасио Бахамондес (70,76 кг);

Ясмин Хауреги (52,16 кг) — Кетлен Соуза (52,16 кг);

Эдгар Чайрес (56,92 кг) — Джошуа Ван (56,92 кг);

Рауль Росас-мл. (61,68 кг) — Аожи Цилэн (61,68 кг).