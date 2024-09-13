Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сауль Альварес и Эдгар Берланга успешно прошли процедуру официального взвешивания

Сауль Альварес и Эдгар Берланга успешно прошли процедуру официального взвешивания
Комментарии

Только что в Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания всех участников завтрашнего вечера бокса, который пройдёт на знаменитой арене «T-Mobile», где главным событием шоу станет бой чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса против претендента в лице пуэрториканца Эдгара Берланги.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес — Эдгар Берланга
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Эдгар Берланга

Вес Альвареса составил 75,7 кг, в то время как Берланга показал 76,1 кг.

Напомним, для Альвареса этот бой станет уже вторым в 2024 году. Предыдущий поединок он провёл в мае этого года, победив там единогласным решением судей своего соотечественника Хайме Мунгию. За свою карьеру Альварес провел 65 поединков и в 61 одержал победы (39 досрочно), при двух поражениях и двух ничьих.

Материалы по теме
Сауль Альварес — Эдгар Берланга: Канело устроит новый поход за званием абсолюта. LIVE
Live
Сауль Альварес — Эдгар Берланга: Канело устроит новый поход за званием абсолюта. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android