Сауль Альварес и Эдгар Берланга успешно прошли процедуру официального взвешивания

Только что в Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания всех участников завтрашнего вечера бокса, который пройдёт на знаменитой арене «T-Mobile», где главным событием шоу станет бой чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса против претендента в лице пуэрториканца Эдгара Берланги.

Вес Альвареса составил 75,7 кг, в то время как Берланга показал 76,1 кг.

Напомним, для Альвареса этот бой станет уже вторым в 2024 году. Предыдущий поединок он провёл в мае этого года, победив там единогласным решением судей своего соотечественника Хайме Мунгию. За свою карьеру Альварес провел 65 поединков и в 61 одержал победы (39 досрочно), при двух поражениях и двух ничьих.