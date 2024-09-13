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Энтони Джошуа: после реванша с Усиком я стал другим боксёром

Энтони Джошуа: после реванша с Усиком я стал другим боксёром
Энтони Джошуа
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал, что поражение во втором поединке с украинским обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком привело его к тому, что он стал упорно развивать свой боксёрский интеллект и перестал полагаться исключительно на силу.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
22 сентября 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Всегда вспоминаю свой бой с Нганну. Этот парень обладает сокрушительной силой. Он был огромным, и я подумал, что если бы я, как и он, полагался только на силу, это был бы намного более сложный бой, но из-за того, что я прошёл длительный этап подготовки, в котором делал упор на развитие своего боксёрского IQ, я смог быстро расправиться с Голиафом.

Я не говорю, что он был элитным боксёром, но я просто принял это как данность, исходя из того, что он сделал с Тайсоном Фьюри, который был действующим чемпионом WBC на тот момент. Он устроил Фьюри одну из самых тяжёлых ночей, поэтому это точно не простой парень.

После поражения от Усика я проведу уже пятый бой, и во всех своих поединках я побеждал исключительно за счёт силы мыслей в ринге, а не за счёт физики», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Напомним, Джошуа свой следующий бой проведёт 21 сентября в Лондоне против действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.

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