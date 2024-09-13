Санни Эдвардс и Галаль Яфай проведут бой 30 ноября в Великобритании

Бывший чемпион мира по версии IBF в наилегчайшем весе 28-летний британец Санни Эдвардс проведёт свой следующий поединок 30 ноября в Бирмингеме (Англия), где сразится с непобеждённым 31-летним соотечественником Галалем Яфаем.

Напомним, Эдвардс потерял свой чемпионский титул в декабре прошлого года, когда потерпел досрочное поражение от Джесси Родригеса. После этого он успел закрыть поражение в июне этого года, когда одержал победу техническим судейским решением в девятом раунде над Адрианом Куриэлем.

Что касается Яфая, то он свой предыдущий поединок проводил в апреле этого года и одержал там победу техническим нокаутом в восьмом раунде над крепким аргентинцем Агустином Гауто.