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Санни Эдвардс и Галаль Яфай проведут бой 30 ноября в Великобритании

Санни Эдвардс и Галаль Яфай проведут бой 30 ноября в Великобритании
Санни Эдвардс
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Бывший чемпион мира по версии IBF в наилегчайшем весе 28-летний британец Санни Эдвардс проведёт свой следующий поединок 30 ноября в Бирмингеме (Англия), где сразится с непобеждённым 31-летним соотечественником Галалем Яфаем.

Напомним, Эдвардс потерял свой чемпионский титул в декабре прошлого года, когда потерпел досрочное поражение от Джесси Родригеса. После этого он успел закрыть поражение в июне этого года, когда одержал победу техническим судейским решением в девятом раунде над Адрианом Куриэлем.

Что касается Яфая, то он свой предыдущий поединок проводил в апреле этого года и одержал там победу техническим нокаутом в восьмом раунде над крепким аргентинцем Агустином Гауто.

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