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Команда Дэвида Бенавидеса жаждет победы Эдгара Берланги над Саулем Альваресом

Команда Дэвида Бенавидеса жаждет победы Эдгара Берланги над Саулем Альваресом
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Хосе Бенавидес, являющийся отцом и тренером обладателя временного титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлой весовой категории Дэвида Бенавидеса, надеется, что претендент на титулы WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Эдгар Берланга сможет одержать победу над звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сауль Альварес — Эдгар Берланга
15 сентября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Эдгар Берланга

«Я бы хотел, чтобы Берланга победил Канело, чтобы он забрал у него все пояса и мы смогли с ним провести большой бой. Потому что сейчас Канело делает то, что хочет, и дерётся с теми, с кем хочет. Людям это больше не нравится. Бои, которые он получает, неинтересны и не захватывающи», — приводит слова Хосе Бенавидеса портал BoxingScene.

Напомним, бой между Альваресом и Берлангой состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

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