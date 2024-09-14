Команда Дэвида Бенавидеса жаждет победы Эдгара Берланги над Саулем Альваресом

Хосе Бенавидес, являющийся отцом и тренером обладателя временного титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлой весовой категории Дэвида Бенавидеса, надеется, что претендент на титулы WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Эдгар Берланга сможет одержать победу над звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я бы хотел, чтобы Берланга победил Канело, чтобы он забрал у него все пояса и мы смогли с ним провести большой бой. Потому что сейчас Канело делает то, что хочет, и дерётся с теми, с кем хочет. Людям это больше не нравится. Бои, которые он получает, неинтересны и не захватывающи», — приводит слова Хосе Бенавидеса портал BoxingScene.

Напомним, бой между Альваресом и Берлангой состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.