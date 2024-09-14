Эдди Хирн отрицает расторжение контракта с Джароном Эннисом

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что информация о расторжении контракта с действующим чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Джароном Эннисом недостоверная и в ближайшее время будет объявлено официально о следующем поединке Энниса.

«Мы живём в самом странном мире. Что бы вы ни читали в социальных сетях, 70%, а может, и 80% из этого — полная чушь. Люди думают, что это действительно правда. Мы подписали контракт с одним из лучших талантов в американском боксе, Джароном Эннисом, и я горжусь этим. Мы соберём 15-тысячную арену в Филадельфии. Мы не освободим Энниса от контракта ни за что и никогда», — приводит слова Хирна портал Boxing Scene.