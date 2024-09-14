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Президент UFC исключил проведение боя между Макгрегором и Чендлером

Президент UFC исключил проведение боя между Макгрегором и Чендлером
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Президент UFC Дана Уайт исключил проведение боя ирландца Конора Макгрегора с американцем Майклом Чендлером. Об этом функционер сказал в интервью Spinnin Backfist в социальной сети X.

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера должен был состояться 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США), но был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.

Конор не выступал по правилам ММА с лета 2021 года, когда проиграл на турнире UFC 263 представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. С декабря 2022 года ирландец отсутствует в рейтинге UFC.

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