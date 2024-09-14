UFC 306: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь с 14 на 15 сентября мск в спортивном комплексе «Сфера» в американском Лас-Вегасе пройдёт вечер смешанных единоборств UFC 306.

Главным боем мероприятия станет защита чемпионского титула в легчайшей весовой категории, которую представитель США Шон О'Мэлли проведёт против грузинского бойца Мераба Двалишвили. В соглавном событии турнира состоится женский титульный бой, в котором 31-летняя мексиканская чемпионка UFC в наилегчайшем весе Алекса Грассо будет защищать титул в поединке с 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Валентиной Шевченко.

В прямом эфире турнир покажет телеканал «Матч! Боец», трансляция начнётся в 2:30 мск. Главные бои вечера смешанных единоборств будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ» с 5:00 мск, посмотреть онлайн прямую трансляцию можно на странице прямого эфира канала.