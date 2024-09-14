Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator Champions Series 5. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 306: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC 306: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 14 на 15 сентября мск в спортивном комплексе «Сфера» в американском Лас-Вегасе пройдёт вечер смешанных единоборств UFC 306.

Главным боем мероприятия станет защита чемпионского титула в легчайшей весовой категории, которую представитель США Шон О'Мэлли проведёт против грузинского бойца Мераба Двалишвили. В соглавном событии турнира состоится женский титульный бой, в котором 31-летняя мексиканская чемпионка UFC в наилегчайшем весе Алекса Грассо будет защищать титул в поединке с 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Валентиной Шевченко.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили
UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Алекса Грассо — Валентина Шевченко
15 сентября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Алекса Грассо
Не началось
Валентина Шевченко

В прямом эфире турнир покажет телеканал «Матч! Боец», трансляция начнётся в 2:30 мск. Главные бои вечера смешанных единоборств будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ» с 5:00 мск, посмотреть онлайн прямую трансляцию можно на странице прямого эфира канала.

Материалы по теме
UFC 306: О’Мэлли оформит яркий нокаут, Шевченко вернёт звание чемпионки. LIVE
Live
UFC 306: О’Мэлли оформит яркий нокаут, Шевченко вернёт звание чемпионки. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android